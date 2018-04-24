В Севилье пройдёт саммит Всемирного совета по туризму и путешествиям

Севилья была выбрана местом проведения саммита Всемирного совета по туризму и путешествиям, который состоится 3-4 апреля 2019 года.

В мэрии Севильи выразили удовлетворение тем, что из большого количества городов-претендентов со всего мира выбор международной организации пал именно на столицу Андалусии. По мнению городских властей, одним из факторов успеха стало тесное сотрудничество центрального и регионального правительства, а также значимость Севильи как туристического направления мирового уровня.

В городской администрации также отмечают, что проведение мероприятия такого масштаба означает возможности для привлечения инвестиций и продвижения туристического продукта.

Саммит планируется провести во Дворце Конгрессов, который вмещает более 3 тысяч человек.