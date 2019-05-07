В Севилье появились дорожные знаки, предупреждающие о проезде праздничных экипажей

В этом году на время Севильской ярмарки власти города решили поставить специальные дорожные знаки, которые бы предупреждали пешеходов о местах, где могут проезжать экипажи. Знаки поставлены в этом году впервые в качестве эксперимента, чтобы предотвратить возможные столкновения.

Севильская ярмарка - один из самых красочных праздников в Испании. Он отмечается ежегодно, спустя примерно две недели после Пасхи. В это время горожане облачаются в традиционные костюмы, танцуют танец севильянас, пьют, едят и веселятся. Местные семьи ставят свои собственные деревянные палатки-касетас, но даже в том случае, если гости никого не знают, они смогут хорошо провести время – дух веселья и танцы, зачастую длящиеся до утра, заполняют все улицы города.