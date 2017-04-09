В Севилье борются с нелегальной арендой балконов на Страстную неделю

Власти Севильи ведут борьбу с незаконной арендой квартир и балконов для наблюдения за процессиями по случаю Страстной недели. Соответствующие объявления публикуются в Интернете и расклеиваются в историческом центре города. Как сообщают информационные агентства Испании, основной целью полицейской операции, которая проводится в эти дни, является обеспечение безопасности потребителей и предотвращение мошенничества: подобные сделки не соответствуют ни одной из действующих в туристическом секторе законодательных норм и наносят ущерб легальной деятельности.

Так, агенты полиции провели инспекцию в трех апартаментах, которые активно рекламировались в Интернете. Потенциальным клиентам предлагалась возможность аренды пространства с доступом на балкон для наблюдений за праздничными шествиями. Первый объект располагался на улице Конде-де-Барахас. За пребывание в нем в течение недели авторы объявления просили 1 500 евро. Ими оказались два студента, которые утверждали, что квартира принадлежит их тете. Предоставить соответствующую документацию они не смогли, вследствие чего полиция начала делопроизводство в их отношении.

Второе объявление гласило о сдаче коворкинга, располагающего соответствующей лицензией, однако не имеющего разрешения на туристическую аренду. За 3 000 евро потенциальным арендаторам предлагали не только пребывание, но и еду и напитки, однако оставаться на ночь им не разрешалось. Находиться в помещении можно было только в присутствии авторов объявления.

Наконец, третий объект на улице Хесус-дель-Гран-Подер сдавал предполагаемый посредник. Он заявил, что квартира принадлежит матери его партнера, однако отказался предоставить ее контактную информацию и не предоставил документы. Полицейские установили его личность и сообщили нарушителю, что ему грозят обвинения сразу в нескольких преступлениях, в том числе в фальсификации документов.

Во всех трех случаях арендаторам предлагалась возможность оплатить требуемую сумму с НДС или без него. Впрочем, мошенники не смогли точно ответить на вопрос, как они предполагали осуществить соответствующие процедуры, что навело правоохранительные органы на мысль о явно незаконном характере деятельности.