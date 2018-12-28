В Сьерра-Неваде запускают зимние катания

На горнолыжных склонах Сьерра-Невады в Гранаде на этой неделе запускают одно из самых востребованных развлечений – ночные катания.

Ночные катания особо популярны в период каникул. Они будут проводиться на трассе El Río до 5 января. В этот день участок будет предоставлен традиционной Кавалькаде Трёх волхвов.

Если погодные условия будут благоприятными, три десятка прожекторов зажгутся 29 декабря, чтобы по ночам освещать трассу протяжённостью 3,2 км, расположенную между Боррегилесом и комплексом Pradollano.

На курорте также анонсировали новинки своего мобильного приложения: улучшения в информации о состоянии снежного покрова и погодных условиях, новые карты и 3D-трекеры, а также навигатор с озвучкой.

Общая протяжённость трасс на склонах Сьерра-Невады составляет 66 км с перепадами высот 1200 м. В дополнение к активному отдыху на курорте предлагают праздничную программу, которая на этой неделе дополнилась циклом семейного кино, мастер-классами и концертами для детей.