В Сарагосе пройдет большая выставка дронов

21 и 22 сентября в Сарагосе пройдет выставка Expodrónica, в которой примут участие 70 крупнейших компаний, работающих в сегменте беспилотных летательных аппаратов или планирующих включить данное направление в сферу своей деятельности. Как сообщают информационные агентства Испании, в прошлом году уровень роста в этой отрасли составил 156%: количество операторов, получивших аккредитацию Государственного бюро по вопросам воздушной безопасности (AESA) для управления дронами, выросло с 1 100 до 2 342.

В мероприятии Expodrónica примут участие экспоненты из Финляндии, Италии, Франции, Германии и других стран. В их числе – производители и дистрибьюторы, работающие в сегментах безопасности, сельского хозяйства, топографии, архитектуры, обучения, страхования и многих других. Программа выставки также включает в себя демонстрационные полеты как в выставочном комплексе, так и под открытым небом.

В этом году она претерпела качественные и количественные изменения. Участников ждут конференции, мастер-классы и дебаты, посвященные большим данным, контролю за воздушной навигацией, безопасности критически важных инфраструктур, приложениям и ряду других тем.

В число участников войдут такие компании, как Microsoft, Telefónica, Ferrovial, Gas Natural, Grupo Sesé, Hemav, PESI, Alter Technology, Aerotools, Sensefly, Pix 4d, Atyges и REC Producciones. Помимо этого, в выставке примут участие самые видные испанские исследователи в области беспилотных летательных аппаратов – Аибаль Ольеро, Паскуаль Кампой, Исраэль Кинтанилья и Луис Монтано.

Отдельное место в программе Expodrónica займет более неформальная секция нетворкинга Campfire, где гостям будет предоставлена возможность пообщаться с лекторами и другими представителями сектора в расслабленной обстановке. Помимо этого, 21 сентября в 19:00 начнется мероприятие Sunset Drone Party, объединяющее музыку, гастрономию и развлечения, где участники смогут обменяться впечатлениями и опытом, а также воспользоваться симуляторами полетов.