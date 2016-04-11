В Сантьяго-де-Компостела открылся уникальный гурмэ-отель

В Сантьяго-де-Компостела открылся новый отель San Carlos Delicatessen, концепция которого построена вокруг традиционных местных продуктов. «Его клиенты могут попробовать и приобрести лучшие деликатесы, произведенные в Галисии», - отметил руководитель проекта консалтинговой компании pQliar Consulting Селсо Мартинес.

Гостиница категории «3 звезды» расположена в центре Сантьяго, напротив здания Парламента Галисии и в 80 метрах от железнодорожного вокзала. Она открыла свои двери 17 лет назад, однако в рамках подготовки нового проекта в здании были проведены масштабные работы, и имидж отеля также претерпел серьезные изменения. «Наша задача заключалась в том, чтобы создать активное и открытое пространство, посвященное продуктам Галисии, удивить клиента и превратить San Carlos в уникальный отель, полный жизни и ощущений», - рассказал Мартинес.

С гостиницей сотрудничает множество местных производителей. У 16 фирм уже есть собственные тематические номера, посвященные их продукции. В их числе – компания, занимающаяся розливом воды, винодельня, компания-дистрибьютор кофе, а также предприятия по производству ликеров и консервов.

По словам Мартинеса, «прошедшая Страстная неделя стала испытанием для нового отеля и его конепции, и полученные отзывы были исключительно теплыми и положительными. Гостям предоставляется пять возможностей попробовать продукты Галисии – вермуты, масла, консервы, джин, ликеры, вина, мед, сыры, десерты и многое другое. Впоследствии они могут приобрести любой понравившийся товар», рассказал руководитель проекта.

Меню ресторана также основано исключительно на местной продукции, которые, благодаря своему высокому качеству, не требуют особой обработки.

San Carlos стал первым «гурмэ-отелем», однако компания pQliar Consulting планирует применить аналогичную модель в других гостиницах региона, а также создать сеть гастрономических отелей Пути святого Иакова.