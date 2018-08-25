В Салоу будут штрафовать тех, кто покупает у уличных торговцев

Мэрия Салоу (Таррагона) решила ввести новые штрафы на территории муниципалитета. Отныне покупатели, приобретающие продукцию у торговцев на улицах, могут быть оштрафованы на 300 евро.

Приобретение товаров, в том числе продуктов питания или напитков, в точках несанкционированной торговли будет считаться серьёзным нарушением правил нахождения в общественных местах. Сама стихийная торговля также будет наказываться штрафами.

Помимо уличных торговцев, администрация также взялась за тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах. За такие действия может полагаться штраф в размере от 100 до 400 евро. Как отметили власти, на сбор мусора и уборку улиц выделяются значительные бюджетные средства. При этом, несмотря на многочисленные информационные кампании, результат далёк от ожидаемого.