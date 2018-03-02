В Салоу будут штрафовать на 400 евро за нарушение запрета на купание

По новым правилам, в Салоу (Таррагона) купание на пляжах, где выставлен красный флаг, будет считаться серьёзным нарушением. За несоблюдение запрета на купание отдыхающим грозит штраф в 400 евро.

Новый регламент гражданской ответственности планируется согласовать в мэрии Салоу на этой неделе. Помимо купания, при вывешенном красном флаге на пляже будут запрещены любые развлечения. Запрет касается, в том числе, проката водных мотоциклов и катамаранов.

Регламент предполагает также новые меры, направленные на борьбу с мусором и распитием спиртных напитков на улице. Пить алкоголь можно будет исключительно в специально предназначенных для этого местах.

Кроме того, документ охватывает вопросы поддержания в надлежащем состоянии имущества, которое формирует общий внешний облик зданий и улиц. От жителей, в частности, требуется поддерживать в чистоте навесы и не развешивать вещи на лоджиях.