В Росесе оборудуют велодорожку вдоль моря, чтобы помешать уличным торговцам

Мэрия каталонского муниципалитета Росес продолжает бороться с уличными торговцами, сообщают информационные агентства региона. Одной из мер в рамках данной инициативы станет оборудование велодорожки на морском променаде, которая помешает вести торговлю на тротуарах. «Этот шаг вряд ли поможет искоренить проблему, но он действительно работает», - отметила мэр города Монтсе Миндан.

Принятия подобной меры требовали представители ассоциации коммерсантов, и городские власти согласились с ними. Мэрия уже запросила три соответствующие сметы. Ожидается, что дорожка будет оборудована этим летом – наряду с пляжем морской променад является одной из самых оживленных точек города.

По словам Миндан, избыточное количество двухколесных транспортных средств (например, сегвеев и моноциклов) затрудняет комфортное сосуществование с пешеходами, и оборудование велодорожки может помочь нормализовать ситуацию в этом смысле.

Что касается незаконной торговли, то на борьбу с ней будут брошены дополнительные силы правоохранительных органов, и с этой целью городские власти намерены нанять еще шесть офицеров местной полиции, которые будут работать совместно с уже функционирующими нарядами Автономной полиции Каталонии и Городской гвардии. На прошлой неделе благодаря их вмешательству было уничтожено 2,2 тонны поддельной продукции, которую обычно реализуют уличные торговцы.

Муниципалитет присоединился к кампании Конфедерации торговли Каталонии по борьбе с данным явлением. В скором времени мэрия получит брошюры на нескольких языках, где будут перечислены различные риски, сопряженные с покупкой подделок.