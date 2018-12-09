В Пуэрто-Банус открыли рождественскую ярмарку

Во время визита в один из самых роскошных портов Коста-дель-Соль мэр Марбельи предложила регулярно организовывать подобные мероприятия в Пуэрто-Банус. Она отметила, что такая инициатива не только порадует жителей курортов, но и может послужить стимулом для местной торговли.

Ярмарка будет работать до 6 января на пристани Muelle de la Ribera. Помимо торговли рождественскими товарами запланированы различные праздничные мероприятия. На ярмарке также установили несколько фудтраков. Рынок работает с 12:00 до 20:00 без выходных.

С 10 декабря планируется ещё больше расширить гастрономическое предложение, ассортимент ремесленных изделий и игрушек. С 15 по 23 декабря Пуэрто-Банус посетит Санта-Клаус, а с 26 декабря по 4 января – помощники волхвов. Их «визиты» будут сопровождаться детскими музыкальными представлениями.