В Пуэрто-Банус откроют центр безопасности для иностранных туристов

В мэрии Марбельи объявили о том, что Служба поддержки иностранных туристов (SATE) присоединится к централизованной системе видеонаблюдения муниципалитета. В неё войдут 55 камер, которые будут расположены в самых важных точках курорта.

Туристический центр планируется открыть в сентябре. Офис создаётся в сотрудничестве с мэрией Марбельи и центральным правительством.

Курировать работу службы будут подразделения национальной и местной полиции. Офис призван укрепить имидж Пуэрто-Бануса и других частей муниципалитета как туристических направлений с высоким уровнем безопасности. В центр смогут оперативно обращаться иностранные туристы, столкнувшиеся с какой-либо проблемой или неприятным инцидентом во время пребывания в Марбелье. Офис, расположенный на одной из главных улиц Пуэрто-Бануса – проспекте Хулио Иглесиаса будет работать круглосуточно и без выходных.