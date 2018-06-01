В провинции Толедо начинается фестиваль крокетов

Более 30 заведений войдут в состав «Дороги крокетов» - первого в своём роде фестиваля в Талавера-де-ла-Рейна (Толедо).

Праздник крокетов продлится с 1 по 10 июня. Фестиваль организован Ассоциацией гостиничного дела и туризма комарки при сотрудничестве с Федерацией предпринимателей, мэрией и собранием депутатов Толедо. Он проводится впервые, но организаторы планируют сделать его регулярным.

В рамках праздника проходит конкурс на лучший крокет. Выбор должны будут сделать ассоциации жителей города, которые преодолеют всю «дорогу» и попробуют крокеты в 33 заведениях, которые приготовили свои варианты этого традиционного блюда.

Идея о проведении такого мероприятия возникла у организаторов с целью продвижения кухни этой местности.