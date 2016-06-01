В провинции Малага запретят ловить осьминогов

Ловля осьминогов в андалусской комарке Ахаркия-Коста-дель-Соль (провинция Малага) с сентября этого года будет запрещена. Местные рыболовы уже выразили свое возмущение – на осьминогов приходится до 60% стоимости их улова.

Доклады европейских природоохранных организаций говорят о том, что фауна Средиземного моря стремительно истощается. Однако андалусские рыбаки твердят, что это не так – по их наблюдениям, осьминогов становится все больше. Кроме того, они обещают отпускать на волю всех осьминогов, которые весят меньше одного килограмма.