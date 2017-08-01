В провинции Мадрид открылся крупнейший в Европе сад кактусов

В муниципалитете Сан-Себастьян-де-лос-Рейес (провинция Мадрид) открыл свои двери для посетителей сад кактусов Desert City. Это один из самых масштабных комплексов такого рода в Европе.

В большом ботаническом саду представлена внушительная коллекция различных видов ксерофитовых растений, а также имеется оранжерея. Над проектом комплекса работала команда архитекторов Garcíagerman.

Парк открыт для посещения семь дней в неделю, можно заказать экскурсию. Кроме того, на его территории расположен ресторан, магазин и офисы. Помещения комплекса также планируется использовать для проведения презентаций, конференций, мастер-классов и выставок.