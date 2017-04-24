В провинции Кадис состоялись испытания трамвайной линии

В провинции Кадис состоялись ночные испытания трамвая, который будет курсировать по территории района Баия-де-Кадис. Как сообщают информационные агентства Испании, обкатка была осуществлена на отрезке протяженностью 17,2 километра между остановками Пелагатос (Чиклана-де-ла-Фронтера) и Трес-Каминос (Пуэрто-Реаль).

Согласно пресс-релизу правительства Андалусии, испытания прошли в штатном режиме. Персонал Бюро гражданского строительства Правительства Андалусии, техники и сотрудники компании-производителя трамваев CAF продолжат их на следующей неделе. На этот раз маршрут будет продлен до транспортного узла Ла-Ардилья в муниципалитете Сан-Фернандо.

Общая протяженность маршрута трамвая, который свяжет города Чиклана-де-ла-Фронтера и Кадис, составит 24 километра. В общей сложности он включит в себя 21 остановку, пять из которых будут совпадать со станциями пригородных поездов Cercanías в Кадисе, что обеспечит охват в 234 000 пассажиров.