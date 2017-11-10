В природном парке Пикос-де-Эуропа открылся километровый зиплайн

В природном парке Пикос-де-Эуропа появился второй в Испании по протяженности зиплайн. Тех, кто захочет прокатиться на нем, ждет захватывающий спуск длительностью полторы минуты на высоте 100 метров над землей. Кроме того, для любителей более острых ощущений неподалеку расположена другая тропа протяженностью 600 метров.

Оба аттракциона находятся в сердце долины Льебана, неподалеку от городка Камаленьо. Руководит проектом предприниматель Франсиско Родригес. Бизнесмен строит самые амбициозные планы и рассчитывает в будущем построить в Кантабрии крупнейший зиплайн в мире.

Вышеупомянутый километровый спуск в Лос-Льянос проходит над поистине впечатляющими пейзажами: слева можно увидеть виа-феррата, скальный участок с металлическими конструкциями для альпинистов, а справа – впечатляющие леса Пикос-де-Эуропа, каменные домики Могровьехо в горах и средневековую башню. Первый этап пути преодолевается довольно быстро – на скорости около 80 км/ч. Максимальная высота его составляет 100 метров. К финишу пассажиры приходят достаточно мягко, однако любители острых ощущений также могут найти здесь развлечения по вкусу: им достаточно всего лишь пройти 75 метров по горной тропе до отправного пункта другого зиплайна, который можно пролететь за полминуты со скоростью 100 км/ч. "Это крайне насыщенный эмоциями опыт с захватывающим дух, ужасающим финишем. Людям нравится чувствовать опасность так близко", - поделился Родригес. Впрочем, реальных рисков бояться не стоит: по словам его создателя, этот зиплайн оснащен самым надежным в мире тормозом.

К спуску по километровой линии допускаются пассажиры с массой тела от 50 до 100 килограммов. Скорость его будет прямо пропорциональна весу. На вторую ветку допускаются пассажиры весом от 30 до 100 килограммов.