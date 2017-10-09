В порту Валенсии прошёл большой фестиваль йоги

Валенсийская Марина 7 и 8 октября приняла более 3 тысяч человек в рамках фестиваля Big Yoga. По словам организаторов, фестиваль йоги и осознанного питания такого масштаба на испанском побережье проходит впервые.

Специальными гостями мероприятия были в прошлом модель, а ныне учитель йоги Вероника Блами, а также звезда соцсетей Суан Лан. В программе фестиваля были мастер-классы по виньяса-флоу, динамической йоге, кундалини-йоге, аштанга-йоге, йоге для спортсменов, аэройоге и другим стилям и направлениям под руководством именитых инструкторов; лекции на тему здоровья, питания и здорового образа жизни от специалистов по аюрведе и психологии; мастер-классы по приготовлению еды от профессионалов кулинарного искусства.

Со всей Испании на фестиваль съехались компании, специализирующиеся на здоровом питании. Кроме того, были предусмотрены мероприятия для самых маленьких.