В порту Барселоны реконструировали пристань для яхт

Террасы OneOcean Club в Барселоне с приходом теплой погоды начали свою активную работу. Это первая из пристаней в порту Port Vell, которая была реконструирована за последние годы. Здесь можно увидеть 148 причалов для судов, на некоторых из которых пришвартовались самые большие и красивые яхты. Например, Galactica Star в 150 метров длиной, которую арендует Бейонсе каждый раз, когда приезжает в Испанию.

В этом сезоне свою работу на пристани начнет ночной клуб, где каждые выходные его члены могут наслаждаться гастрономическими шедеврами, которые включают в себя не только легендарный вермут, но и выбор канапе и различных закусок из ветчины, сыра, рыбы и оливок. В коктейльное меню включены устрицы, суши и севиче.

Дизайн выполнен в голубых и коралловых тонах, все объекты в клубе округлые. В помещениях очень много растений. Всё внутреннее убранство должно напоминать посетителям средиземноморский пейзаж. Медные лампы поднимаются над мраморными столами в зависимости от того, какое освещение необходимо в конкретное время суток. Дизайном занималась та же творческая команда, которая оформляла рестораны Феррана Адриа Tickets и Pakta. Каждую пятницу и воскресенье гостей развлекает DJ Habemus. Владельцы катеров и яхт, которые пришвартовываются в пристани получают в клубе автоматическое членство.

Но клуб – только небольшая часть пристани длиной в два километра, которая получила международную награду Architizer A+Awards за свой инновационный дизайн и использование передовых технологий по интеграции в окружающую среду.