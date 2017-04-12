В первую десятку лучших ресторанов мира вошли три испанских

Три испанских ресторана вошли в мировую десятку лучших по версии World's 50 Best Restaurants. Расположенное в Жироне заведение El Celler de Can Roca заняло третье место, а баскские Asador Etxebarri в Ашпе и Mugaritz в Сан-Себастьяне – 6 и 9 соответственно. По сравнению с прошлым годом El Cellar de Can Roca потерял одну позицию, Asador Etxebarri набрал три, а Mugaritz опустился на две строчки.

Лучшим рестораном мира оказался нью-йоркский Eleven Madison Park. Минувшим летом его совладелец и шеф-повар Дэниэл Хамм посетил Марбелью, где принял участие в мероприятии A Cuatro Manos.

Рейтинг World's 50 Best Restaurants составляется ежегодно журналом Restaurants. С момента своего создания в 2002 году он завоевал авторитет среди шеф-поваров и сейчас составляет конкуренцию известному путеводителю Michelin.

В этом году Испания оказалась лидером по числу представителей в первой десятке. В целом в список вошли 6 заведений страны: помимо вышеупомянутых ресторанов, в него также попали Tickets (Барселона, 25 место), Arzak (Сан-Себастьян, 30 место) и Azurmendi (Ларрабесуа, 38 место).