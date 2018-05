В первую десятку лучших ресторанов мира вошли три испанских

Три испанских ресторана вошли в мировую десятку лучших по версии World's 50 Best Restaurants. Расположенное в Жироне заведение El Celler de Can Roca заняло третье место, а баскские Asador Etxebarri в Ашпе и Mugaritz в Сан-Себастьяне – 6 и 9 соответственно. По сравнению с прошлым годом El Cellar de Can Roca потерял одну позицию, Asador Etxebarri набрал три, а Mugaritz опустился на две строчки.