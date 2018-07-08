В Памплоне появилось приложение для срочных сообщений о домогательствах

В преддверии празднования Сан-Фермина мэрия Памплоны представила бесплатное мобильное приложение AgreStop/EraStop, которое позволяет отследить местоположение человека в ситуациях, когда ему угрожает опасность, в особенности, в случаях сексуальной агрессии.

Как сообщили власти города, приложение позволяет напрямую связаться с муниципальной полицией без голосового вызова. При получении такого сообщения на место, которое автоматически определяется системой, в срочном порядке выезжает ближайший патруль.

Система будет работать не только в праздники, но и на протяжении всего года. В нём три кнопки: «Ко мне применяется агрессия», «Заявить об агрессии» и «Проведи меня». Нажатие первых двух кнопок активирует автоматический вызов полиции, а третья функция позволяет выбрать человека из списка контактов, который будет отслеживать местоположение владельца телефона по карте в реальном времени и виртуально «проведёт» его до дома. Заметив что-то подозрительное, этот человек сможет связаться с полицией.

Владелец телефона имеет возможность отменить обращение в любой момент, введя пин-код, который активируется в момент регистрации в приложении. В случае нападения, телефон будет заблокирован и агрессор не сможет отменить вызов или произвести с телефоном другие действия.

Власти Памплоны также готовы поделиться приложением с другими городами, чтобы ускорить прибытие полиции на место происшествия и предотвратить преступления.

Отмечается, что изначально приложение создавалось для заявлений об агрессии сексуального характера, но может использоваться при возникновении опасности любого рода.