В Пальме участились случаи обмана в такси

Поездка из аэропорта Пальмы в нелегальном такси может обойтись втрое дороже официального тарифа.

The Olive Press сообщает, что мошенники преимущественно работают в аэропорту в промежутке с 16:00 до 23:00 по средам, четвергам и пятницам и ориентируются на туристов, впервые приехавших в город.

Работники сферы перевозок отмечают, что нелегальная деятельность, которая сопровождается мошенничеством, создаёт напряжённость в аэропорту и может приводить к конфликтам.

Некоторые водители такси считают, что проблема уходит корнями в решение Европейского суда, который упразднил требование о наличии не менее пяти автомобилей такси в компании. В настоящее время, чтобы предоставлять услуги такси, достаточно одной машины, что открывает возможности для нелегальных извозчиков, которые работают на собственных автомобилях.

Официальное такси Пальмы отличает специальная наклейка с указанием подразделения, выдавшего разрешение на оказание услуг. Пассажирам рекомендуется обращать внимание на её наличие на лобовом стекле или на капоте.