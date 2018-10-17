В отелях Meliá появились новые технологичные браслеты

Новые аксессуары для Meliá Hotels International были разработаны в сотрудничестве с компанией Oracle. В браслет встроен чип, с помощью которого он подключаются по bluetooth к приложению Meliá, открывая доступ к различным функциям. Поднеся руку к дверному замку, клиент может разблокировать его. Таким же образом, можно оплатить некоторые услуги, например, обед в ресторане или сеанс в спа. Кроме того, браслет действует в магазинах и других заведениях на территории отелей.

В приложении заложена функция контроля для детских браслетов, предусмотрена возможность установить лимиты, получать квитанции об оплате или отменять её.

В гостиничной сети надеются, что новые технологии позволят сделать отдых постояльцев ещё более комфортным.

В тестовом режиме браслеты уже используются в двух отелях сети на Майорке: Sol Katmandu Park и Calviá Beach The Plaza. С 17 августа их начнут выдавать постояльцам ещё в четырёх гостиницах на острове.