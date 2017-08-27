В отелях Эстремадуры появятся 18 новых зарядных станций для электромобилей

Правительство Эстремадуры начало реализацию программы по установке устройств для зарядки электрических и гибридных автомобилей в восьми отелях Сети постоялых дворов региона (Red de Hospederías de Extremadura), а также в туристических апартаментах Embalse de Orellana. Как сообщают информагентства Испании, эта инициатива является частью стратегии местных властей по развитию электрическй мобильности как одного из инструментов перехода на новую энергетическую модель с нулевым уровнем выброса вредных веществ. Вышеупомянутая программа призвана поспособствовать развитию электрического транспорта за счет развития сети точек зарядки в городских и периферийных районах.

С другой стороны, возможность бесплатно зарядить электрические и гибридные машины придаст постоялым дворам и туристическим апартаментам дополнительную ценность. В каждой из гостиниц будут установлены два трехфазных разъема. Один из них будет рассчитан на 22 киловатт, а другой будет иметь стандартный европейский формат Tipo-2 на 11 килвоватт.

Таким образом, в рамках данной инициативы вышеупомянутые отели войдут в состав сети станций Tesla Destination Charging, которые позволят клиентам зарядить автомобиль за время пребывания в гостинице. В настоящее время в Испании насчитывается более 150 подобных точек, установленных в отелях, ресторанах и на курортах. В общей сложности в Сети постоялых дворов Эстремадуры, которая включает в себя комплексы в Льерене, Монфрагуэ, Херте, Амбросе, Пуэнте-де-Альконетар, Урдес-Реалес, Алькантаре и Сьерра-де-Гата, а также в апартаментах Embalse de Orellana планируется установить 18 зарядных станций, которые могут быть введены в экспулатацию уже в сентябре.