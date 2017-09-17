В окрестностях Мадрида работает ресторан со специальным меню для собак

В муниципалитете Торрехон-де-Ардос неподалеку от Мадрида работает первый в столичной автономии ресторан, где предлагают специальное собачье меню. "Если ты завоюешь симпатии животного, ты покоришь и хозяина", - считает Хавьер Гарсия, владелец заведения El Secreto del Soto. Здесь для гостей с питомцами оборудованы две террасы, которые работают в течение всего года.

Гарсия увидел в своей идее значительный потенциал. "Домашних животных здесь будто вручают вместе с ключами от жилья. В этом районе в одном доме спокойно могут держать двух-трех собак или двух кошек, и это не преувеличение", - поделился предприниматель. Своих питомцев у него нет, но он понял, что новая услуга может стать дополнительным путем развития. "Я рассматривал ее не как способ заработать, собачий корм особой прибыли не приносит. Это была просто возможность сделать ресторан процветающим", - отметил Гарсия. По его словам, нетипичное для своего региона место привлекает клиентов, которые в ином случае не зашли бы в него.

Бизнесмен признает, что с момента внедрения услуги, еще во времена экономического кризиса, проблем с животными не возникало ни разу. "Иногда на террасе одновременно присутствуют три-четыре собаки, но они никогда не дерутся и не оставляют после себя отходов жизнедеятельности", - говорит владелец ресторана.

Когда клиенты со своими питомцами усаживаются за стол, им приносят два отдельных меню. Обычное включает в себя более 140 позиций, в том числе паэлью, гамбургеры и другие блюда, в то время как в собачьем присутствуют четыре вида натуральных консервов – из курицы, курицы с печенью и овощами, рыбы с водорослями келп и тунца с сардинами. Стоимость банки составляет 3,30 евро. Обычно четвероногих гостей обслуживают в первую очередь: "Еда для них требует меньшего количества манипуляций, ее гораздо проще приготовить, и, кроме того, таким образом собаки меньше беспокоят своих хозяев", - заключил Гарсия.