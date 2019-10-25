В ноябре уехать на AVE из Мадрида в Валенсию можно со скидкой 60%

Железнодорожный оператор Renfe запустил акцию «Средиземноморские выходные».
На протяжении всего ноября билеты на высокоскоростные поезда AVE из Мадрида в автономное сообщество Валенсия можно купить с 60-процентной скидкой. Она распространяется на билеты туристического класса на субботние и воскресные рейсы.
Воспользовавшись этим предложением, можно съездить на AVE из Мадрида в Валенсию всего за 27,8 евро. А в Кастельон - за 30,65 евро. В Аликанте - за 24,95 евро.
Стоит отметить, что купить билеты по акции необходимо до 29 октября. Это можно сделать на официальном сайте Renfe.Темы: Туризм Мадрид Валенсия Аликанте