В новогоднюю ночь на мадридскую площадь Пуэрта-дель-Соль пустят не больше 25 тысяч человек

Мэрия Мадрида уже во второй раз подряд ограничит число зрителей, которые смогут присутствовать на площади Пуэрта-дель-Соль в новогоднюю ночь. Как сообщает издание Qué, с 21:00 с улиц Ареналь, Майор, Алькала и Каррера-де-Сан-Херонимо на нее запустят максимум 25 000 человек.

Как рассказали пресс-секретарь городской администрации Рита Маэстре и глава департамента здравоохранения, безопасности и чрезвычайных ситуаций Хесус Барберо, в нынешнюю новогоднюю ночь будут приняты те же меры, что и в прошлом году. Единственным исключением станет появление разметки, указывающей на выходы с площади.

За безопасностью столичных жителей будут следить 140 агентов. В 21:00 на площадь запустят гостей новогоднего праздника, которых в этом году разместят из расчета в 2 человека на квадратный метр вместо прошлогодних 6. Эта цифра была сокращена из соображений безопасности при возможной эвакуации. Пройти на площадь можно будет с четырех вышеупомянутых улиц, а все остальные доступы должны будут оставаться свободными: в случае необходимости они будут использованы для выхода.

Праздничная кампания муниципальной полиции Мадрида началась в последних числах ноября и завершится 8 января. В соответствии с планами мэрии, 31 декабря и 5 января стражи порядка будут в произвольном порядке осуществлять инспекции в увеселительных заведениях столицы.