В небоскребе Torre Sevilla открылся отель

В сентябре прошлого года состоялось открытие первой фазы пятизвёздочного отеля Eurostars Torre Sevilla, которая расположилась на 25-36 этаже небоскрёба. После открытия гостиница проработала около двух месяцев, а затем закрылась на время проведения дальнейших работ во избежание создания неудобств для постояльцев.

После расширения отель занял ещё шесть этажей: с 19 по 24. По завершении ремонта отель будет занимать 19 этажей: с 19 по 37, а его площадь увеличится с 17 до 24 тысяч квадратных метров.

В общей сложности в гостинице будет 244 номеров, которые смогут вместить 449 человек, что на 41% больше, чем предполагалось изначально.

Сообщается также, что три этажа будут занимать банкетные и конференц-залы. На 35 этаже, на высоте 150 метров, разместится спа-центр.