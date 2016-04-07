В Наварре 8 апреля стартует фестиваль бутербродов

Гастрономический фестиваль Semana del Pincho пройдет в Наварре с 8 по 17 апреля. Повара будут состязаться за золото, серебро и бронзу, готовя пинчос (небольшие бутерброды с самыми разнообразными начинками). Мастера буду использовать лучшие ингредиенты и свою фантазию, чтобы не только получить одобрение жюри, но и привлечь новых клиентов в свои рестораны.

В прошлом году главный приз достался ресторану Abaco за изобретение, которое назвали Street Food.

Всего в мероприятии будут принимать участие 89 заведений разного уровня по всей Наварре. В Памплоне заявки подали больше всего заведений, но частью фестиваля станут и такие города, как Пуэнте ла Рейна, Сисур-Майор, Уарте, Ноайн, Вильява, Кордовилья, Горрайс, Бараньян, Тафалья, Тудела и Олите.

Фестиваль должен привлечь туристов к местам, которые сами по себе являются интересными для посещения в этих небольших городках. В Олите можно посмотреть замок и церковь Сан-Педро, дома оригинальной архитектуры в Уарте, акведук в Ноайне, Романский мост через реку Арга в Пуэнте ла Рейна или древние дворцы Тафальи, не говоря уже о старом городе и цитадели Памплоны.