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          Новости Испании » Новости » Туризм » В Мурсии пройдет ночь шопинга - Murcia Shopping Night

          В Мурсии пройдет ночь шопинга - Murcia Shopping Night

          09:46 12.12.2017

          В пятницу, 15 декабря, в Мурсии в седьмой раз пройдёт «ночь шопинга». Организаторы Murcia Shopping Night обещают скидки, живую музыку, дегустации, розыгрыши, а также развлечения для самых маленьких.

          Как сообщает Europa Press, праздник шопинга захватит весь центр города. На площади Пласа-Сан-Бартоломе с 17:00 будет работать детская зона Shopping Baby с аттракционами и развлечениями. В 20:00 на площади Пласа-Ромеа начнётся MSN Fiesta – музыкальное представление, которое, по словам организаторов, будет сочетать в себе классику и современность.

          На площади Пласа-Стив-Мора посетителям предлагают воспользоваться услугой New Look по подбору образа. Также запланирована дегустация крафтового пива Punta Este, услуги визажистов, фигуры из воздушных шаров, музыка, многочисленные акции, организованные магазинами, которые принимают участие в мероприятии. Освещать событие в социальных сетях будут популярные блогеры и «персональные эксперты по шопингу».

          Кроме того, для покупателей будет организован розыгрыш призов, среди которых карты Murcia Tourist Card, позволяющие бесплатно посещать все музеи города, билетов в зоопарк Terra Natura, парк Minas de La Unión, прогулки на лодке по реке Сегуре, посещения бальнеологических курортов Арчены и Таласии, визита на виноградники Бульяса, ужина в ресторане Vox Populi, El Secreto, El Palco de Parlamento Andaluz или Las Mulas, а также трёхдневной поездки за город на двоих.

          Темы: Туризм  Мурсия

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