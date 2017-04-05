В Мурсии появился мобильный инновационный аудиогид Blabup

Улицы, монументы и самые знаковые уголки Мурсии, а также традиционные процессии по случаю Страстной недели впервые обретут собственный "голос" благодаря новому бесплатному приложению Blabup, разработанному мэрией города в сотрудничестве с местным университетом и технологической ассоциацией AlicanTEC. Как сообщают информационные агентства Испании, речь идет об инновационной системе, включающей в себя аудиогида по вышеупомянутым точкам, получить доступ к которому можно с помощью мобильного телефона. Программа позволяет одновременно приблизить культуру к населению и гостям города и популяризовать его туристические достопримечательности.

"Это первый в своем роде социальный инструмент, появление которого стало переломным моментом с точки зрения того, как жители и гости Мурсии контактируют с ней", - отметил мэр Хосе Бальеста.

Появление нового инструмента стало еще одним шагом в рамках проекта "умного" города MiMurcia, который Министерство промышленности оценило как самый амбициозный во всей Испании.

Приложение также подразумевает возможность взаимодействия с ним для пользователей. Так, помимо доступа к официальному туристическому путеводителю владельцам смартфонов будет предоставлена возможность внести свой вклад в усовершенствование материалов, делясь мнениями, комментариями и опытом, а также создавая собственные маршруты. Кроме того, местные магазины, отели и рестораны смогут бесплатно прорекламировать свои товары и услуги в новой социальной сети и предоставить важную информацию о своем бизнесе.

На данный момент программа включает в себя более 200 аудиоматериалов и изображений, распределенных между двумя маршрутами. Помимо этого, в приложении есть маршрут, посвященный местным традициям празднования Страстной недели и ее процессиям.

Бывший ректор Университета Аликанте Андрес Педреньо подчеркнул, что данный проект является первым в своем роде на международном уровне. "Это динамичный, социальный, многофункциональный и глобальный инструмент", - отметил Педреньо.

Создатель приложения Алехандро Веласко, специалист в области телекоммуникаций, звука и изображения, работал над ним в течение двух лет. Идея программы появилась у него во время работы над дипломным проектом.

В настоящее время приложение доступно только на испанском, однако в будущем его планируется перевести и на другие языки.