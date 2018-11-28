В Мурсии на месте почты открылся гастрономический рынок

Историческое здание Почты Мурсии, построенное в 1930 году и закрытое в 1980-х, обрело новую жизнь. На этой неделе в нём открылся гастрономический рынок площадью более 3 тысяч м2, где разместилось 16 заведений.

На Mercado de Correos обещают разнообразное гастрономическое предложение, включающее как национальную, так и иностранную кухню, а также возможность приобрести свежие продукты и попробовать недорогие закуски за 1-1,5 евро. Гастрономический рынок находится на улице Аллехандро Сейкер, также известной как Корреос – «Почтовая улица».

На открытии рынка присутствовал мэр Мурсии Хосе Бальеста, председатель Региональной ассамблеи Роса Пеньяльвер и другие представители власти, предпринимательского сектора и гражданского общества.

В муниципалитете рассчитывают на то, что рынок «дополнит возможности, которые сейчас предлагает город Мурсия». Отмечается, что при создании Mercado de Correos ориентировались на модели, которые успешно развиваются в других испанских городах и странах мира. Интерьер же было решено дополнить модернистским декором, навевающим дух Нью-Йорка 1930-х годов.

Ассортимент 16 заведений варьируется от французских десертов и японской кухни до домашних пирожков с начинками и свежих средиземноморских продуктов. Помимо 16 точек с едой, в центре установили бар и тематические зоны, посвящённые разным напиткам: вермуту, вину, пиву и коктейлям. Два верхних уровня рынка будут использоваться для проведения культурных мероприятий. Кроме того, на улице появится крытая терраса.