В муниципалитетах Морелья и Альбаррасин проходит VII Ассамблея самых красивых городков мира

Мэр Морельи Рамсес Рипольес отметил, что ассамблея станет «важным и особенным событием для города, который позволит представить его на международном уровне». По случаю конгресса его посетит 71 участник делегаций из Германии, России, Китая, Италии, Франции, Бельгии, Испании, Японии, Канады, Палестины и Швейцарии. В Морелью они прибудут 10 июня. Их будет ждать насыщенная программа мероприятий: так, в субботу состоятся официальный прием в мэрии и органный концерт, а в воскресенье – гастрономические дегустации и посещение мастерской по производству праздничных повозок.

Альбаррасин и Морелья не только выступают в роли принимающих сторон в ходе нынешней ассамблеи, но и входят в число городов-основателей вышеупомянутой сети муниципалитетов, созданной в 2013 году. За пять дней мероприятия гости посетят населенные пункты Рубьелос-де-Мора, Пуэртомингальво, Кантавьеха, Каласейте, Вальдерробрес, Вилафамес и Пеньискола. По мнению организаторов, эта инициатива положительно скажется на укреплении связей между ассоциациями-коллегами и повысит культурную и историческую ценность входящих в объединение городков.