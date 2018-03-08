В Монжуикской крепости покажут рисунки узников

Во время ремонта в крепости Монжуик на стенах тюремных камер были обнаружены рисунки, сделанные заключёнными. Их было решено выставить на обозрение публики.

Самые старые рисунки на тюремных стенах датируются XIX веком. Часть изображений относится к периодам 1900-1930 и 1935-1940 годов. Всего было найдено 583 рисунка заключённых , в числе которых, в своё время, были члены профсоюзов, участники «пятой колонны», преступники и репрессированные во времена франкизма.

Среди рисунков – пистолеты и танки, Микки Маус, свастика, пара во время соития, портреты Гитлера и Муссолини. 60% рисунков носят биографический характер.

Камеры с рисунками откроют для посетителей с 15 марта, после того как будут завершены все необходимые подготовительные работы.

После того, как в 2007 году крепость вернули в собственность муниципалитета, городские власти предприняли ряд мер по его восстановлению, чтобы открыть его для публики. На последний этап работ с 2013 по 2019 год выделено 12,9 миллионов евро. В замке появится новый вход, холл, где расположатся кассы, а также два новых лифта и лестница, ведущая в бастион Сан-Карлес. В апреле в замке откроется кафе, а к началу 2019 года будут установлены системы безопасности, климатическое оборудование, проведены новые коммуникации, а также появится водоупорная отделка.

В прошлом году крепость посетили 736 тысяч человек, 85% из которых - иностранцы.