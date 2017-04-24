В метро Барселоны начинаются забастовки

Совет Барселоны по труду, социальным вопросам и семье установил минимальный необходимый объем услуг, которые должны быть оказаны в дни частичных забастовок метрополитена каталонской столицы. Как сообщают информационные агентства Испании, акция протеста начнется в этот понедельник. В соответствии с требованиями Совета, сотрудники метро должны будут обеспечить 40% перевозок в час пик с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 18:00 и 20% в период между 20:30 и 22:30.

Работники метрополитена приняли решение о проведении ряда частичных забастовок, которые будут проводиться во все рабочие понедельники начиная с 24 апреля. Акции протеста продлятся 2 часа в каждую из смен. Подобные действия со стороны сотрудников объясняются простоем в переговорах касательно нового коллективного соглашения. Они намерены бастовать до тех пор, пока процесс не принесет результатов.

В прошлом году сотрудники метро уже провели ряд подобных акций в дни конгресса Mobile World Congress, футбольного матча между "Барселоной" и "Реал Мадридом", а также фестиваля Primavera Sound.