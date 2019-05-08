В марте в Испании побывали 5,6 млн туристов

В марте Испания приняла 5,6 млн иностранных туристов, которые потратили здесь более 6 млрд евро.
По данным национального Агентства по туризму Frontur и статистического агентства INE, число туристов выросло на 4,7% по сравнению с мартом 2018 года, а потраченная ими сумма - на 5,4%. Среднестатистический турист потратил в Испании 1069 евро.
Британцев больше всего среди посетивших в марте Испанию туристов - 1,1 млн. На втором месте - немцы (812 тысяч), на третьем - французы (678 тысяч).
Самым популярным регионом Испании в первом месяцы весны стали Канарские острова - 1,3 млн отдыхающих.Темы: Туризм