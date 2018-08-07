В Марбелье заработало приложение для бронирования лежаков

На пляже La Venús в Марбелье теперь можно забронировать лежак и другие услуги с помощью мобильного приложения. Его запустили в тестовом режиме на Android, и если сервис будет востребован, то к следующему лету он станет доступен и на других пляжах Коста-дель-Соль и Леванта.

В приложении Hamacapp можно не только выбрать лежак поближе к морю или к кафе, но и заказать крем от солнца, еду, напитки и свежую прессу, а раздел дополнительных услуг включает массажи и спортивные развлечения.

Создатели приложения отмечают, что сервис может быть полезен не только для отдыхающих, но и для бизнеса, позволяя продвигать пляжи муниципалитета и различные услуги.