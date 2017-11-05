В Малаге представят новое световое шоу

24 ноября в Малаге состоится премьера рождественского светового шоу на улице Calle Larios, где обычно проходят основные праздничные гуляния.

Городские власти рассчитывают привлечь дополнительный поток туристов с помощью представлений со светомузыкой, которые будут проходить ежедневно в 18:30 и 21:30. Музыкальное сопровождение будет включать композиции «Wizards in winter» в исполнении Trans-Siberian Orchestra, «Feliz Navidad» Boney M и «Christmas Festival» The Boston Pops Orchestra.

Новая праздничная иллюминация появится также на площадях La Marina, Constitución, Carbón, Alameda, Soho и улицах Paseo del Parque, Larios, Córdoba и Puerta del Mar. Calle Larios будет украшена световыми конструкциями в форме сводов с рождественскими мотивами.

По информации Europa Press, на освещение в этом году в Малаге будет потрачено 573 тысячи евро. Всего в городе установят 1 806 679 светоточек. Кроме того, на городских площадях появится шесть рождественских ёлок высотой от 9 до 18 м.

Праздничная атмосфера на улицах Малаги сохранится на протяжении 44 дней. Как сообщили в муниципалитете, каждому жителю города освещение обойдётся примерно в 1 евро.