В Малаге официально открывается туристический маршрут «Королевская тропинка»

Доступны к бронированию и покупке билеты по маршруту «Королевская тропинка» в Малаге, который начнет функционировать в пятницу, 22 апреля. Оплатить экскурсию уже можно на сайте www.caminitodelrey.info

Сооружение представляет собой вбитые в скалу костыли и железнодорожные рельсы, по которым можно перемещаться между водопадами Чорро и Гайтанехо в ущелье Эль Чорро. Оно было создано как вспомогательный путь для рабочих, строивших плотину в Конде дель Гвадалорсе. Для того, чтобы проконтролировать работы, король Испании Альфонсо XIII сам прошёл по этой тропинке.

Стоимость билета без НДС составляет 8,265 евро, но после прибавления налога, который равен 21%, цена будет равняться 10 евро.

Система продажи похожа на ту, что уже существует в архитектурно-парковом ансамбле Альгамбра в Гранаде. 37% выделены для резерва и продажи туристическими агентствами, другие 37% – для индивидуального туризма. Они распространяются через уполномоченные учреждения. Еще 16% выделены для посещения маршрута преподавателями, работниками науки и культуры. Последние 10% идут на продажу физическим лицам через Интернет.

Максимальное число посетителей «Королевской тропинки» за сезон - 300 тысяч человек, примерно по 1100 туристов в день. Маршрут доступен со вторника по воскресенье, кроме 24, 25, 31 декабря и 1 января.

Эта модель была одобрена комитетом наблюдения за «Королевской тропинкой». Управляющий орган пришел к заключению, что такие показатели, как квоты или часы посещения, будут гибкими, и могут быть изменены в соответствии с требованиями гостей.