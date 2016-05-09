В Малаге изготовили самую большую в мире колбасу

В гастрономическом секторе Малаги побит очередной рекорд: компания-лидер в сфере производства мясопродуктов Famadesa изготовила самую большую в мире колбасу длиной 255,4 метра и весом 375 килограммов. Это достижение было зафиксировано в присутствии нотариуса.

Для приготовления продукта сорта Salchichón de Málaga, характеризующегося коротким периодом вяления, были использованы 500 килограммов мяса и отборные специи. Технический директор Famadesa Мануэль Диас объяснил, что над изготовлением колбасы работали 6 человек. На подготовительный период работ у них ушло пять с половиной часов.

Презентация продукта состоялась в рамках фестиваля Málaga Gastronomy Festival, прошедшего на площали Пласа-де-ла-Марина. Одну часть продегустировали гости мероприятия, а другая была передана пяти благотворительным организациям.

Отличительной особенностью колбасы сорта Salchichón de Málaga является ее диаметр – около 3-4 сантиметров – и консистенция, чуть более мягкая, чем обычно. Она обусловлена особенностями вяления: в старину, когда в районе Гуадалорсе царили голодные времена, у людей не было времени ждать, пока этот процесс завершится, и они ели колбасу мягкой.

Диас отметил, что секрет хорошей колбасы заключается в использовании "хорошего сырья и нежного, заботливого обращения с продуктом, а также в качественном оборудовании и процессе вяления".

Председатель объединения Gastroarte Фернандо Руэда подтвердил, что в следующем году в ходе Málaga Gastronomy Festival эту инициативу планируется повторить. Впрочем, на этот раз рекордным станет другой продукт, который "удивит местных жителей и гостей как своим размером, так и вкусом".