В мадридском зоопарке стартовали летние ночные экскурсии

Маршрут начнется в 19:30 с посещения "Леса умеренного пояса", где гости увидят оленей, фазанов и журавлей, а также некоторых хищных птиц, которые выходят на охоту после наступления ночи. Следующий этап экскурсии, "Полярная экосистема", начнется в 20:00. Главными звездами этого мероприятия станут детеныши субантарктического пингвина. Всего в этой секции, воссоздающей картину Антарктики, обитают семь различных видов. В 20:30 посетителей ждет встреча с крокодилами, а с 21:00 до 21:45 они смогут познакомиться с комодскими варанами, змеями и рыбами семейства аравановых. Кульминацией экскурсии станет встреча с морскими львами Мираем и Хупером. В сопровождении тренеров они продемонстрируют известные им трюки, а гости лично убедятся в выдающихся интеллектуальных способностях этих животных

В рамках маршрута посетителям также покажут 3D-фильм "Последний средиземноморский лес", после чего их ждет ужин на террасе El Olivo.