В мадридском отеле NH Collection Paseo del Prado открылась чайная

По задумке создателей чайной, заведение, расположенное в самом сердце Мадрида, должно стать не только местом встречи любителей чая, но и привлечь всех желающих узнать больше о культуре чаепития, пишет агентство Europa Press.

В Suite & Tea представлены 16 сортов чая, в том числе холодные и травяные напитки. Кроме того, посетители смогут попробовать десерты французской и мировой кухни и шоколадные изделия, приготовленные по особым рецептам шефа-кондитера Рубена Да-Силвы. Также в меню представлены сэндвичи и игристые вина.