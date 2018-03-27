В Мадриде заработала канатная дорога

Муниципальная транспортная компания Мадрида 24 марта вновь открыла канатную дорогу, которая была закрыта на протяжении нескольких месяцев из-за погодных условий. В Страстную неделю Канатная дорога будет работать ежедневно, а на протяжении всего апреля – по выходным. Время работы: с 11:00 до 19:00.

Как сообщает администрация трассы, билеты можно приобрести в кассах на станциях Rosales и Casa de Campo. К оплате принимаются как как наличные деньги, так и банковские карты.

Мэрия Мадрида преследовала несколько целей, восстанавливая канатную дорогу. С одной стороны, власти намерены развивать её туристический потенциал, с другой – она выступает как альтернативный вид транспорта в районе Каса-де-Кампо.

В планах муниципальных властей также провести ремонт на станциях канатной дороги Pintor Rosales и Casa de Campo, которые могут использоваться в гостиничных, развлекательных и культурных целях.

Канатная дорога Мадрида имеет протяжённость 2500 метров и располагает 80 кабинами, каждая из которых вмещает до шести человек. Таким образом, канатная дорога может перевозить до 1200 пассажиров в час.