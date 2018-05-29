В Мадриде запустили приложение, посвящённое бутерброду с кальмарами

Отдел туризма мэрии Мадрида представил проект, направленный на продвижение одного из символов Мадрида - бутерброда с кальмарами.

Компания Madrid Destino запустила приложение MiMadridMiBocatadeCalamares с маршрутами по барам и ресторанам испанской столицы, где можно попробовать лучшие бутерброды с кальмарами в зависимости от вкусов каждого пользователя.

Пользователям социальной сети предлагается заполнить короткую анкету с вопросами о предпочтениях в развлечениях и кухне. На основе этих данных подбирается самый подходящий для пользователя бутерброд: «чистый», «авторский», «семейный», «#nofilter» или «ночной». В зависимости от результатов предлагается один из пяти маршрутов по заведениям, разбросанным по всему городу.

Madrid Destino также организовала онлайн-конкурс на лучший рецепт бутерброда с кальмарами.