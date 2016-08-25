В Мадриде выдался самый туристический июль за всю историю

Мадрид в июле посетили 760 344 туристов, сообщает городской совет. Это означает, что количество посетителей выросло на 1,8%, если сравнивать с данными Национального института статистики за июль прошлого года. И это лучший показатель в июле, который только был в городе за весь период подсчета статистики.

Увеличилось и число гостей Мадрида, и число ночевок в городе (1,5 миллиона). В основном в столицу Испании стремятся туристы из других стран, число которых выросло на 2%, но есть и посетители из других испанских городов, рост среди которых составил 1,5%.

За последние 12 месяцев Мадрид посетили более 9 миллионов туристов, которые провели в нем более 18 миллионов ночей.