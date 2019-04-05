В Мадриде вводят новые требования к туристическому жилью

Мэрия Мадрида приняла план по ограничению количества туристических апартаментов в городе. План поддержали партии Ahora Madrid и Социалистическая рабочая партия Испании, в то время как Народная партия и Ciudadanos, выступили против. Среди прочего, план предусматривает такие требования к туристическим апартаментам как наличие отдельного входа и соответствующей лицензии на сдачу жилья.

План направлен на то, чтобы увеличить предложение на рынке долгосрочной аренды жилья, в особенности в центре города. Создавая дополнительные условия, мэрия надеется замедлить темпы превращения жилых помещений в туристические апартаменты, а также сделать более равномерным их распределение по городу, избегая концентрации в историческом центре.

Авторы документа отмечают, что массовый туризм наносит ущерб индустрии и приводит к упадку в зонах наибольшего наплыва посетителей.

План охватывает меры в четырёх основных категориях: допустимый уровень использования, степень защиты здания, тип использования и расположение здания.

Так, краткосрочная аренда жилья в течение 90 дней в году и более считается коммерческой деятельностью, и требует лицензии на сдачу помещения.

К тому же, власти разделили испанскую столицу на три зоны, в зависимости от концентрации туристического жилья. На основе этих данных к апартаментам применяются те или иные требования. Первая зона совпадает с границами центрального района Мадрида, в состав второй частично входит исторический центр, район Чамбери и некоторые части районов Чамартин, Саламанка, Ретиро, Аргансуэла и Монклоа-Аравака. Третья зона включает районы Усера, Карабанчель и Латина..

Меры направлены на то, чтобы найти компромисс между потребностями разных групп, учитывая необходимость защиты окружающей среды и право жильцов на отдых. В апреле планируется провести заседание для оценки эффективности плана.