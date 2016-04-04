В Мадриде стартовала кулинарная выставка Salon de Gourmets 2016

В этом году выставка Salon de Gourmets в Мадриде празднует свое 30-летие. Это одно из лучших мероприятий национальной кухни со всех регионов Испании, новинок кулинарного мира и продуктов, наилучшим образом зарекомендовавших себя.

Министр сельского хозяйства Испании Исабель Гарсия Техерина открыла выставку, на которой на 22 тысячах квадратных метрах присутствуют 1400 стендов, 35 тысяч продуктов, 1 100 новинок. Ожидается, что мероприятие посетят 82 тысячи гостей. Организаторы прогнозируют оборот выставки в 200 миллионов евро.

Впервые Salon de Gourmets был проведен в 1987 году. На сегодняшний день это мероприятие является ориентиром для производителей гастрономических изделий со всей Испании.

Помимо испанских производителей на выставке будут присутствовать компании из Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Чили, США, Франции, Венгрии, Ирана, Израиля, Италии, Нидерландов, Португалии, Великобритании и Швейцарии.

Мероприятие предполагает проведение более чем 800 мероприятий с 4 по 7 апреля.

Министерство сельского хозяйства Испании будет отдельно поддерживать сектор вина и рыбы. В павильоне в 600 квадратных метров гости смогут увидеть «Туннель вина», где будет представлено в общей сложности 297 наименований. А стенд в 65 метров квадратных предложит на дегустацию различные морепродукты.

Также во время Salon de Gourmets пройдет состязание сомелье, чемпионат по розливу пива Campeonato Nacional Estrella Galicia и соревнование по приготовлению лучших тапас.