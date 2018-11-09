В Мадриде пройдёт выставка вина

12 ноября в Мадриде пройдёт Девятнадцатый винный салон для профессионалов этой отрасли. Мероприятие состоится в Королевском доме почты на площади Пуэрта-дель-Соль, где располагается администрация Мадридского сообщества.

Организатором мероприятия выступает Регулирующий совет наименований мест происхождения (DO). Салон соберёт 35 производителей, представляющих 51 винодельню, включённую в список DO.

В 12:30 салон откроют председатель правительства Мадридского сообщества Анхель Гарридо и председатель Регулирующего совета.

Цель мероприятия – проанализировать состояние винодельной промышленности в регионе, урожай в этом сезоне, экспорт и другие вопросы и цифры.

За церемонией открытия последуют дегустации и гастрономические развлечения, в том числе с участием шеф-повара ресторана El Chirón Ивана Муньоса, который является амбассадором Marca M Producto Certificado.

На протяжении всего мероприятия виноделы, рестораторы, энологи, сомелье и другие эксперты смогут попробовать вина региона и обменяться мнениями о мадридских DO.