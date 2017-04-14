В Мадриде пройдет чемпионат мастеров по разливанию пива

В рамках гастрономической выставки Salón de Gourmets компания Estrella Galicia в очередной раз проведет конкурс лучших специалистов по наливанию пива, сообщают информационные агентства Испании. Мероприятие состоится 25 апреля в Мадриде. В нем примут участие бармены, продемонстрировавшие высокую степень мастерства в разливании пива на региональных чемпионатах, прошедших в различных городах Испании.

Участников будет оценивать жюри во главе со специалистом по пивной культуре компании Hijos de Rivera Шавьером Кубильо, журналистом и пивным сомелье Хуаном Антонио Баррадо, заместителем директора гастрономического журнала Tapas Хавьером Мартинесом Санчесом и главой отдела пивной культуры Hijos de Rivera Фернандо Иглесиасом.

Основная цель чемпионата заключается в продвижении культуры пива и признании труда работников ресторанной отрасли как основного элемента в каналах распределения. В награду пятеро финалистов получат эквивалент своего веса в виде пива, а победителю также достанется премия в размере 1 000 евро.