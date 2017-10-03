В Мадриде проходит третий "Маршрут паэльи и риса"

В Мадриде стартовал третий по счету "Маршрут паэльи и риса", к которому присоединились 22 столичных заведения, специализирующихся на блюдах подобного рода. "В Мадриде подают массу типичных испанских угощений, но паэлья остается одним из самых известных на международном уровне символов испанской кухни", - пояснили организаторы изданию ABC.

В рамках мероприятия, которое продлится до 15 октября, посетителям заведений-участников предлагают особые меню по цене от 25 до 40 евро. Они включают в себя первое, второе, десерт и напиток. По этому случаю рестораны разработали специальные предложения, среди можно найти как традиционные варианты паэльи и блюд из риса, так и более современные варианты их прочтения.

В маршруте участвуют следующие заведения:

1. A´Kangas by Urechu (урбанизация Ла-Моралеха), площадь Пласа-де-ла-Моралеха, 4

2. Arrocería Daniela, улица Аточа, 12

3. Bar La Gallega, улица Санта-Энграсия, 159

4. Restaurante Couzapín, улица Менорка, 33

5. Restaurante La Hoja, улица Доктор Кастело, 48

6. Restaurante Los Galayos, улица Ботонерас, 5

7. Restaurante Manolo 1934, улица Принсеса, 83

8. Rotonda de Pacífico, проспект Сьюдад-де-Барселона, 81

9. Restaurante Uskar, улица Алонсо дель Барко, 11

10. Sidrería Restaurante Carlos Tartiere, улица Менорка, 35

11. Taberna El Olivo, улица Хосе Ортега и Гассет, 98

12. Taberna Marinera y Arrocería Salamar, улица Картахена, 103

13. Urrechu Velázquez, улица Веласкес, 150

14. Casa Gallega, улица Бордадорес, 11

15. Charlie Champagne, улица Сеговия, 17

16. Cruz Blanca Vallecas, улица Карлос Мартин Альварес, 58

17. Donde Siempre (район Викальваро), улица Минерва, 81

18. El Cielo de Urrechu (торговый центр Zielo Shopping Pozuelo, муниципалитет Посуэло-де-Аларкон), проспект Авенида-де-Эуропа, 26

19. La Hacienda de Ventas, улица Алькала, 222

20. Marisquería O´ Portiño, площадь Генерал Марото, 1

21. Que Si Quieres Arroz Catalina, улица Принсипаль де Провинсиас, 9 (парк Каса-де-Кампо)

22. Restaurante Adri, улица Парроко Дон Лоренцо, 12