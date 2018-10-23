В Мадриде проходит Cocktail Week

Около сотни заведений Мадрида примут участие в неделе коктейлей, которая проходит в столице Испании до 28 октября. На Madrid Cocktail Week профессионалы коктейльного дела поделятся новыми идеями, техниками и знаниями.

Организатор недели платформа Neodrinks обещает интересные мероприятия для профессионалов, любителей и потребителей, а также знакомство с последними тенденциями от лучших бартендеров со всего мира.

В январе платформа организовала первое мероприятие The Drinks Show, успех которого вдохновил на проведение коктейльной недели.

В числе участников мероприятия отели Wellington, Gran Meliá Palacio de los Duques и NH Collection Eurobuilding, ресстораны A'barra, Dos Cielos de los hermanos Torres, Tatel, La Cabra, Coque и Zalacaín, бары Santos y Desamparados, Salmón Gurú, Decadente, Baton Rouge, Dry Martini, Angelita, Picalagartos Sky Bar и Barbara Ann.

Кроме того, мероприятие выполняет и дополнительную социальную функцию. Организаторы намерены сделать свой вклад в борьбу с безработицей. Для этого в рамках недели коктейлей будут проведены курсы для 40 человек, которые были отобраны на столичной бирже труда. Они получат теоретическую и практическую подготовку и смогут повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.